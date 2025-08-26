Російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у центрі Херсона: є поранені

Наслідки атаки на центр Херсона. Фото: Херсонська МВА

Російські загарбники ударним дроном атакували багатоповерхівку у Центральному районі Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Пошкоджені кілька квартир. У своїх квартирах постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження. У них діагностували вибухові травми, контузії та осколкові поранення. Стан першої постраждалої – середнього ступеня важкості, другої – важкий. Бригада «швидкої» доправила поранених до лікарні.



У пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації уточнили, що багатоповерхівку атакував БПЛА «Молнія».

