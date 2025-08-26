На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА

Школа у захопленій Луганській області. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

Профільне російське міністерство затвердило перелік видань сучасних письменників, які вивчатимуть школярі під час позакласного читання в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, туди увійшли, зокрема, російські «твори» про війну проти України.



«Література розподілена за віковими категоріями – 1-4, 5-9, 10-11 класи. Тобто до злочинів Росії в Україні школярів привчатимуть з молодших класів», – зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет, над його розробкою працює РПЦ.