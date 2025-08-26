ЗСУ підбили танки та знищили гармати російської армії на Торецькому напрямку

Удар по російській гарматі на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

За кілька днів бійці ББПС «Спалах», підрозділи Kurt&Company та R.V. 3-го батальйону 28-ї механізованої бригади ЗСУ підбили два танки та знищили шість гармат російських військ на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Окупанти намагаються стягнути якнайбільше різноманітної техніки, щоб побудувати логістику для прориву на місто Костянтинівка.



«Але завдяки лицарським пілотам все це швидко перетворюється на згарище. Літо завершується, але спека на Торецькому напрямку лише набирає обертів», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, як у День Незалежності відбили штурм російських військ з бронетехнікою під містом Сіверськ на Донеччині.