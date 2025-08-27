Війська Росії вдарили по Херсону: одна людина загинула, ще три – поранені

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: прокуратура

27 серпня близько 04:45 російські війська з артилерії вдарили по Херсону. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.



Внаслідок атаки загинула 81-річна жінка. Поранення отримала 53-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні.



У пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації розповіли, що близько 06:30 російський дрон атакував центр міста.



Постраждали чоловіки 56 та 67 років. У них діагностували контузії, осколкові поранення, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Їх доправили до лікарні.

Нагадаємо, що 26 серпня російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у центрі Херсона, внаслідок чого є поранені.