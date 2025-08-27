Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ

Ілюстративне фото

В окупованому Донецьку ФСБ затримала чоловіка, який нібито за завданням СБУ готував диверсії. Про це із посиланням на ФСБ повідомляє видання ASTRA.

Як повідомили у відомстві, чоловік сам вийшов на зв'язок із представником української спецслужби через Телеграм: спочатку затриманий передавав фотографії адміністративних будівель та об'єктів інфраструктури, а пізніше отримав інструкції із закладення схованок із саморобними вибуховими пристроями.

За словами самого затриманого, компоненти для цих пристроїв він ховав на цвинтарі між могилами.

Під час обшуку у чоловіка вилучили електродетонатори, вибухові речовини та механізм для дистанційного підриву.

Проти нього порушено кримінальні справи за статтями про держзраду та незаконний обіг вибухівки, передає ASTRA.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму затримали жінку, яка за версією ФСБ планувала за допомогою ікони з вибухівкою підірвати силовиків.