Українська армія просунулася у Луганській області – ISW

Ситуація у Луганській області. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Луганській області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, показують підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, які завдають ударів по українських позиціях на північ від села Новоєгорівка. За словами аналітиків, це свідчить про просування українських військ у цьому районі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку за минулу добу зафіксували 34 атаки російської армії.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися поблизу кордону у Сумській області.