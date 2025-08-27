Внаслідок обстрілу Покровська поранено двох людей

Російські окупанти минулої доби, 26 серпня, двічі обстріляли прифронтовий Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що близько 09:00 росіяни завдали удару по приватному сектору міста. Відомо, що двоє людей постраждали.



Крім того, за чотири години, близько 13:00, армія РФ знову атакувала північну частину Покровська. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.



Раніше ми писали, що за 26 серпня росіяни вбили двох жителів Донецької області – у місті Костянтинівка та селищі Бокове.

