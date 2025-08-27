РФ атакувала 11 населених пунктів Донеччини за добу: багато пошкоджень

Окупаційні війська РФ за 26 серпня завдали 2005 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Пошкоджено 46 цивільних об'єктів, із них 13 житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Під вогнем знаходилися 11 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, селища Бокове, Дробишеве, Зарічне, села Високопілля, Аннівка, Іверське, Новоявленка.
У Костянтинівці п'ять російських FPV-дронів атакували автомобілі — вбили одну людину, ще чотири постраждали. Крім того, росіяни скинули на місто дві бомби «КАБ-250». Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, гараж, 6 одиниць автотранспорту.
На селище Бокове Добропільської громади війська РФ скинули дві бомби «КАБ-250» — одна людина загинула, троє зазнали травм. Пошкоджено підприємство, 11 цивільних авто.
У селищі Дробишеве внаслідок влучення FPV-дрону по цивільному автомобілю, поранено трьох жителів.
У Покровську під час обстрілу постраждали двоє людей, також пошкоджено приватний будинок.
По Добропіллю окупанти вдарили п'ятьма бомбами «КАБ-250», пошкодили 2 підприємства. В Аннівці Добропільської ТГ внаслідок удару керованої бомби пошкоджено підприємство.
У Лимані зруйновано два приватні будинки та три господарські будівлі, у Зарічному — приватний будинок та три господарські будівлі.
Через атаку чотирьох БпЛА «Герань-2» по Новодонецькій громаді у Новоявленці пошкоджено 4 приватні будинки, в Іверському — 2 приватні будинки та підприємство. У Високопіллі Олександрівській ТГ БпЛА «Герань-2» пошкодив будинок.
Раніше ми писали, що за 26 серпня росіяни вбили двох жителів Донецької області — у місті Костянтинівці та селищі Бокове.
