Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ

Так звана «перша заступниця міністра будівництва ДНР» Юлія Мєрваєзова. Фото: «Мінбуд ДНР»

Російські силовики затримали так звану «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову. Про це стало відомо із повідомлення російського Телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ».



Там стверджують, що Мєрваєзову затримали в рамках розслідування, пов'язаного з розкраданням грошей Міністерства оборони РФ.



«Також у цій справі затримали колишнього генерального директора АТ «СибірПромГруп» та бенефіціара компанії ТОВ «Крастим» Вадима Вигулярного, який раніше обіймав посади в структурах Міноборони РФ», – заявили у «ВЧК-ОГПУ».



Мєрваєзова – уродженка міста Іркутськ РФ. «Посаду першої заступниці» займає з 5 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» Лоліті Василенко, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ.