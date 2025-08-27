Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Окупанти обстріляли збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області

27 серпня 2025, 10:59

Росія знову атакувала енергетику. Фото: ДТЕК Росія знову атакувала енергетику. Фото: ДТЕК

У вівторок увечері, 26 серпня, російські війська вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«Будівля зруйнована. Устаткування серйозно пошкоджене. Рятувальники приборкали пожежу», — йдеться у повідомленні.

Роботу фабрики зараз повністю паралізовано. Її збагачувальні потужності непридатні для роботи.

У відомстві уточнили, що ніхто не постраждав.

Це не перша масштабна атака на це підприємство, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Раніше ми писали, що 26 серпня російські окупаційні війська вдарили по шахті ДТЕК у Добропільській громаді Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки один працівник шахти загинув, ще троє поранено.

