Армія РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури у шести областях

У ніч із 26 на 27 серпня російські загарбники здійснили чергову масовану атаку по об'єктах енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України. Йдеться про Донецьку, Сумську, Полтавську, Чернігівську, Харківську та Запорізьку області. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



На місці влучень працюють аварійні та рятувальні служби.



Близько першої ночі внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилася значна частина міста та промислових споживачів.



На Полтавщині росіяни цілеспрямовано комплексно атакували об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.



«Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ щодо руйнування громадянської інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення», — резюмували у відомстві.



