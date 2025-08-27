РФ обстріляли Краматорськ дронами: є важкопоранений

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Краматорськ у середу, 27 серпня, кілька разів потрапив під російський обстріл. Росіяни використовували дрони. Про це повідомили у Краматорській міській раді.



«У період з 10:00 по 10:20, два ворожі БПЛА завдали удару по приватному сектору та лікарняному містечку», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, поранено одну людину — стан тяжкий.



Крім того, вже об 11:00 армія РФ знову атакувала місто.



На місці працюють усі відповідні служби.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ за 26 серпня завдали 2005 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Пошкоджено 46 цивільних об'єктів, із них 13 житлових будинків.

