Костянтинівка під російським обстрілом: горить «Космос»

Російські війська продовжують обстрілювати Костянтинівку. Архівне фото

З ранку 27 серпня місто Костянтинівку Донецької області обстрілюють російські окупаційні війська. Вибухи лунають у різних районах міста, повідомляють місцеві жителі.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Водночас, телеграм-канал «Типова Костянтинівка» опублікував відео пожежі в будинку, який відомий місцевим жителям як «Космос».

Раніше повідомлялося, що вранці 26 серпня російські окупанти вдарили по місту Костянтинівка. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та пожежний автомобіль. Пошкоджено ворота гаража та шиферну покрівлю, вибито скло у дев'яти віконних блоках, зруйновано захисні плити у 35 вікнах та пошкоджено чотири двері.