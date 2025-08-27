Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Карпатах прикордонники виявили останки двох людей

27 серпня 2025, 13:53

27 серпня 2025, 13:53

У Карпатах прикордонники виявили останки двох людей. Фото: ДПСУ У Карпатах прикордонники виявили останки двох людей. Фото: ДПСУ

Військовослужбовці відділення прикордонної служби виявили останки двох людей. Причини загибелі встановлюватимуть експерти. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

«Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, через диких тварин, був пошкоджений та неповний», — йдеться у повідомленні.

Поруч із людськими кістками прикордонне вбрання знайшло фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити до Румунії Хустський районний суд засудив його до штрафу.

Окрім цього, прикордонники відділу «Шибени» (Івано-Франківська область) знайшли днями людський скелет. Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було.



Причини загибелі встановлюватимуть експерти.

Раніше ми писали, що в Бурятії знайдено останки українського вченого, який зник 16 років тому. У 2009 році він приїхав на Міжнародний Крейнделівський семінар із плазмової емісійної електроніки, але так на ньому і не з'явився.

