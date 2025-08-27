З України дозволили виїжджати юнакам віком молодше 22 років: для цього потрібно мати військово-обліковий документ

Уряд України оновив Правила перетину кордону для молодих людей віком від 18 до 22 років. Цій віковій групі чоловіків дозволяється без перешкод перетинати кордон під час війни. Однак для цього їм необхідно мати крім закордонного паспорта також військово-обліковий документ (у паперовому чи електронному вигляді).

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що уряд ухвалив внесення змін до Правил перетину державного кордону громадянами України. Відповідну ухвалу підготувало Міністерство внутрішніх справ.

Водночас він звернув увагу, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають певні посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб може здійснюватися, як і раніше, лише у службове відрядження.

«Про можливість перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону, так і військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі), який пред'являти на вимогу представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України», — відзначили у відомстві.

Демченко підкреслив, що пропуск цієї категорії громадян, щодо якої прийнято зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набуття ними чинності.

Сьогодні із пояснювальної записки до проекту Постанови Кабміну про внесення змін до Правил перетину державного кордону громадянами України стало відомо, що громадяни України віком від 18 до 21 року включно можуть безперешкодно перетинати державний кордон.

Нагадаємо, 26 серпня прем'єр-міністр країни Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів України оновив порядок перетину державного кордону: чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.