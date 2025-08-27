РФ вранці вдарила безпілотниками по Краматорську: медики борються за життя потерпілого

Медики борються за життя постраждалого, який потрапив під обстріл у Краматорську вранці, з 10:00 по 11:00. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як стало відомо, постраждав чоловік 1976 року народження.



Крім того, пошкоджено п'ять приватних будинків, три автомобілі та дві господарські будівлі.



Росіяни застосували три ударні БПЛА V2U. Під обстрілом опинився приватний сектор та лікарняне містечко.



Раніше ми писали, що в період з 10:00 по 10:20, два ворожі БПЛА завдали удару по Краматорську. Одна людина постраждала.

