Трамп переконав Орбана зняти заперечення проти вступу України до ЄС — Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Yahoo News

Президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана припинити блокувати вступ України до Євросоюзу. Про це пише видання Politico.

За словами дипломатичного джерела видання, цей факт «змінив ситуацію» зі вступом України до ЄС.

Яким чином Трамп переконав Орбана – не уточнюється. Сам угорський прем'єр публічних заяв із цього приводу не робив.

Віктор Орбан послідовно блокує вступ України до Євросоюзу, але «дав зрозуміти», що підтримав би вступ Молдови, яка стала кандидатом у ЄС одночасно з Україною.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «відкриті нападки» та погрози президента України Володимира Зеленського на адресу його країни «не залишаться без наслідків».

«Це були напружені вихідні. Президент Зеленський відкрито загрожував Угорщині. Він визнав, що газопровід “Дружба” не працює, тому що ми не підтримуємо їхнього членства в ЄС. Це також свідчить про те, що угорці ухвалили правильне рішення», – зазначив Орбан.

Він також зазначив, що Україна «не може потрапити до ЄС шляхом шантажу, бомбардувань та погроз».