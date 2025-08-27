Неякісна форма, зниклий дизель та фіктивні виплати: у військових вкрали 248 мільйонів гривень

Фото: Офіс Генерального прокурора

За останні два тижні спеціалізовані прокуратури у сфері оборони направили до суду обвинувальні акти у справах про зловживання, які завдали державі збитків на суму понад 248 мільйонів гривень. Про це повідомляє сайт Офісу Генерального прокурора.

Підозри пред'явлені 16 фігурантам — від колишнього керівника департаменту закупівель Міноборони та командирів військових частин до начальників служб та директорів приватних компаній. Щодо 12 осіб справи вже у суді.

Слідство встановило факти постачання армії неякісного спорядження на суму понад 230 млн. грн.; закупівлі програмного забезпечення, непридатного для військових завдань (збитки — 1,8 млн. грн.); незаконного списання та розкрадання палива (1,7 млн грн); шахрайства із продовольством для військових (8 млн грн); а також фіктивних виплат винагород військовослужбовцям, які не брали участі у боях (близько 5 млн грн).



Так, колишньому голові департаменту закупівель Міноборони інкримінують недбалість, через яку армія отримала спорядження сумнівної якості майже на чверть мільярда гривень.

Командиру однієї з частин ставлять у провину закупівлю непридатного ПЗ, а відразу кілька офіцерів підозрюються в організації схеми зі списання і крадіжки палива. За документами пальне «згоріло», а насправді вкрадено.

У сфері продовольства прокурори також розкрили порушення. Директор приватної фірми отримала мільйони бюджетних гривень, постачаючи військовим продукти сумнівної якості. За версією слідства, йдеться про розкрадання понад 8 мільйонів.

Завершено досудове розслідування щодо начальника штабу однієї із частин. Він допустив незаконні виплати майже на 5 млн грн тим, хто фактично не брав участі у бойових діях. Його справу вже передано до суду, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у бізнесмена Сергія Тищенка з'явилася можливість уникнути покарання у справі про розкрадання майже 1 млрд грн завдяки угоді про визнання вини, укладеній за звинуваченнями Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак сума компенсації буде в рази меншою від завданих державі збитків — йдеться приблизно про 200 млн грн.