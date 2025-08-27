Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російська армія обстріляла Іверське на Донеччині: виникли пожежі, рятувальники виявили тіло чоловіка

27 серпня 2025, 16:06

Російська армія обстріляла Іверське на Донеччині: виникли пожежі, рятувальники виявили тіло чоловіка

Наслідки обстрілу Іверського. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Іверського. Фото: ДСНС

26 серпня російські окупанти обстріляли село Іверське Новодонецької громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Загорілися будинок та споруди на території підприємства. Рятувальники загасили вогонь на площі 75 квадратних метрів.

Також загорілися два автомобілі. Бійці ДСНС загасили пожежу. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Нагадаємо, що 26 серпня війська РФ вдарили по селищу Бокове на Донеччині, внаслідок чого на підприємстві виникла пожежа, є загибла і поранені.

ТЕГИ

Місця
Іверське
Організації
ДСНС ЗС РФ
Інше
Війна Загиблі Обстріл Пожежі
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
22:07
На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:04
Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
09:00
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
07:18
Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ
18:34
На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА
14:46
Росія дала «зелене світло» на вивіз українських ресурсів із портів окупованих Маріуполя та Бердянська
14:24
На окупованій Луганщині сотні тисяч людей залишилися без води — ОВА
13:40
Пропагандист із Волновахи: 12 років за фейки та службу окупантам
13:09
Луганські прокурори довели провину організатора мобілізації для РФ
10:59
Ікона з вибухівкою: ФСБ в окупованому Криму затримала жінку, яка нібито збиралася підірвати силовиків
08:32
Окупанти підірвалися, намагаючись зняти український прапор у Олешках
13:23
Україна об'єднує: з окупації привітали з Днем незалежності
усі новини
18:29
Дрони 18-ї Слов'янської бригади накрили позиції окупантів
17:29
Генштаб: запеклі бої точаться під Лиманом та Новопавлівкою
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:55
Росія поширює фейк про «підготовку Україною провокацій з отруйними речовинами» на Донеччині – ЦПД
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
16:37
Переселенці, які втратили житло на окупованих територіях, зможуть отримати допомогу. Яка сума передбачена
16:11
Чотири авіабомби скинули росіяни на Костянтинівку: пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури — МВА
16:07
Евакуаційний екіпаж мало не потрапив під російський обстріл у Костянтинівці
16:06
Російська армія обстріляла Іверське на Донеччині: виникли пожежі, рятувальники виявили тіло чоловіка
15:54
Неякісна форма, зниклий дизель та фіктивні виплати: у військових вкрали 248 мільйонів гривень
15:36
Війська РФ стирають з лиця землі Добропілля та Білозерське: як звідти вивозять людей, розповів волонтер
14:51
Трамп переконав Орбана зняти заперечення проти вступу України до ЄС — Politico
14:18
РФ вранці вдарила безпілотниками по Краматорську: медики борються за життя потерпілого
14:11
З України дозволили виїжджати юнакам віком молодше 22 років: для цього потрібно мати військово-обліковий документ
13:57
Війська РФ вдарили по Боковому під Добропіллям: на підприємстві виникла пожежа, є загибла та поранені
13:53
У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей
12:27
Костянтинівка під російським обстрілом: горить «Космос»
12:24
РФ обстріляли Краматорськ дронами: є важкопоранений
11:59
Дрони атакували військовий завод у Ростові-на-Дону: там виникла пожежа
11:57
ЗСУ дронами підірвали будівлі з російськими військовими на Лиманському напрямку: кадри
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео 18-ї Слов'янської бригади НГУ Дрони 18-ї Слов'янської бригади накрили позиції окупантів
27 серпня, 18:29
Наслідки російського обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині вдень 27 серпня. Фото: МВА Чотири авіабомби скинули росіяни на Костянтинівку: пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури — МВА
27 серпня, 16:11
Російські війська продовжують обстрілювати Костянтинівку. Архівне фото Костянтинівка під російським обстрілом: горить «Космос»
27 серпня, 12:27
Підрив будівлі з окупантами на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами підірвали будівлі з російськими військовими на Лиманському напрямку: кадри
27 серпня, 11:57
Стів Віткофф. Фото: CNN Представники РФ винесли мирну пропозицію щодо Донецької області — Віткофф
27 серпня, 11:39
Стів Віткофф. Фото: CNN У Вашингтоні сподіваються, що війна в Україні закінчиться до кінця поточного року — Віткофф
27 серпня, 10:06

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір