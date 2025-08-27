Російська армія обстріляла Іверське на Донеччині: виникли пожежі, рятувальники виявили тіло чоловіка

Наслідки обстрілу Іверського. Фото: ДСНС

26 серпня російські окупанти обстріляли село Іверське Новодонецької громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорілися будинок та споруди на території підприємства. Рятувальники загасили вогонь на площі 75 квадратних метрів.



Також загорілися два автомобілі. Бійці ДСНС загасили пожежу. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Нагадаємо, що 26 серпня війська РФ вдарили по селищу Бокове на Донеччині, внаслідок чого на підприємстві виникла пожежа, є загибла і поранені.