Евакуаційний екіпаж мало не потрапив під російський обстріл у Костянтинівці

У Костянтинівці триває евакуація місцевого населення, нещодавно в евакуаційний екіпаж майже влучив російський FPV-дрон. Про це повідомили у пресслужбі Гуманітарної місії «Проліска».



«Наш екіпаж було атаковано російськими FPV-дронами. Понад десяток різноманітних дірочок в корпусі. На в'їзді в місто побачили палаючий легковик. Під'їхали поближче, думали надати допомогу, якщо є постраждалі. І в цей час побачили атакуючий нас дрон. Дякувати Богу і РЕБУ дрон не влучив в нас, а влучив за декілька метрів на обочині, може п'ять, може десять метрів», — розповів волонтер.



Як зазначається, уламками від вибуху було пошкоджено автомобіль із боку водія, а також пробито колесо.



Проте волонтер розповів, що він з командою повернувся до Дружківки, а потім вони знову поїхали до міста на евакуацію.







Раніше ми писали, що від села Андріївка на Донеччині до лінії бойових дій менше 10 км. Евакуація місцевого населення продовжується. Нещодавно поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуював п'ятьох дітей.

