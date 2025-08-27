На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ

«Немає води — немає зарплати». За таким принципом окупаційна влада в Лисичанську, схоже, діє щодо працівників місцевого водоканалу, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За літо заборгованість із зарплат перевищила 14 мільйонів рублів. При цьому ще у квітні борги росіян перед комунальниками становили понад 30 мільйонів.

У сусідньому Сіверськдонецьку ситуація не краща: місцевих жителів змушують оплачувати послуги ЖКГ авансом. Йдеться про утримання прибудинкової території. У липневих платіжках люди побачили суми, які в кілька разів вищі за офіційно затверджені тарифи.



Постачальник послуг відкрито визнав, що вимагає передоплату за роботи, які будуть виконані лише у майбутньому.

Нагадаємо, окупанти змушують дітей працювати через водну кризу.