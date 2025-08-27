В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик

Створений російською владою суд в окупованому Донецьку оштрафував на 30 тисяч рублів власницю місцевого кафе Titul Оксану Жмайло у справі про «дискредитацію» російської армії. Про це повідомляє видання «Верстка».

Наголошується, що приводом для штрафу стала фотографія з автографом чемпіона світу з боксу українця Олександра Усика та коктейль під назвою «від Усика».

Видання пише, що силовики прийшли до кафе після посту російської актриси Яни Поплавської, яка обурилася тим, що у закладі «вшановують українського боксера», який «обіцяв повернути Донецьк до складу України». Через шість годин вона опублікувала відео, на якому силовики з автоматами вриваються до кафе.

Оксана Жмайло свою провину не визнала. Вона розповіла, що фото Усика їй подарували «ветерани-боксери», а меню складав кухар.

Її адвокат звернув увагу на те, що коктейль «від Усика» з'явився в меню в 2018 році, коли боксер став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а в 2019 році отримав премію IBF (Міжнародної боксерської федерації) «Легенда боксу».

Суд вважав, що спортивні досягнення Усика не мають значення у цій суперечці, оскільки він «неодноразово виступав із антиросійськими висловлюваннями».

«Верстка» зауважила, що після передачі справи до суду кафе перейменувало коктейль «від Усика» на «від Бівола» (росіянин Дмитро Бівол – чемпіон світу у напівважкій вазі).