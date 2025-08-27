Росія поширює фейк про «підготовку Україною провокацій з отруйними речовинами» на Донеччині – ЦПД

Російська пропаганда поширює фейк про нібито «підготовку Україною провокацій з небезпечними речовинами» у зоні бойових дій на Донеччині. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.



Зокрема, медіаресурси РФ повідомляють про нібито «підкидання отруйних речовин у воду та продукти, а також маскування їх під провізію російського виробництва». Таким чином окупанти намагаються перекласти відповідальність за будь-які наслідки на Сили оборони України.



«Ці повідомлення не мають жодного відношення до реальності і є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій Росії та створення інформаційного «алібі» для власних воєнних злочинів», – зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, що Росія поширює фейк про те, що «бійці ЗСУ заради авто вбили жінку та дитину» у місті Покровськ на Донеччині.