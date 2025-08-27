Дрони 18-ї Слов'янської бригади накрили позиції окупантів

Скріншот відео 18-ї Слов'янської бригади НГУ

Окупанти більше не можуть почуватися безпекою — безпілотники 18-ї Слов'янської бригади Нацгвардії знаходять їх навіть у ретельно замаскованих укриттях.

Військові опублікували кадри, на яких видно, як дрони накривають позиції противника та знищують техніку. Декілька точних скидів — і укриття загарбників перетворюються на руїни.



«Крила» або квадрокоптери — не має значення, яким саме дронам доручена робота. Підсумок завжди один: ліквідація ворога, його техніки та укріплень, наголосили у бригаді.

