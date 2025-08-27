Сіверськ на лінії вогню: загроза оточення та битва за місто

Скріншот відео «Новини Донбасу»

Оборона Серебрянського лісництва, за словами військового журналіста Богдана Мірошникова, близька до завершення. Російські війська закріпилися на значній його частині, і це створює загрозу для Сіверська, який вже опинився під тиском із двох напрямків.



Якщо противнику вдасться просунутися у бік села, місто ризикує потрапити в оточення з трьох сторін. Така ситуація має серйозні ризики для всієї лінії оборони сходу Донбасу і, зокрема, для Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Проте військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що говорити про повне або навіть часткове оточення Сіверська поки що передчасно. За його словами, просування російських сил стримують природні бар'єри — річка Чорний Жеребець та її притока Сіверський Донець. Спроби форсувати водні перепони під ударами українських дронів можуть призвести до великих втрат окупантів.



Проте експерти не відкидають, що російське командування продовжить кидати живу силу у спробах закріпитися на правому березі Жеребця. Поки що ж до вуличних боїв за Сіверськ далеко, хоча в планах агресора — розгорнути їх уже цієї осені.

Майбутня битва за Сіверськ, за оцінками фахівців, може за масштабом порівнюватись із боями за Часів Яр, Авдіївку та Покровськ. Інфраструктура міста схожа з ними, проте ландшафтні бар'єри роблять шлях до Сіверська вкрай важким та кровопролитним для супротивника.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися на Луганщині. Про це повідомили у американському Інституті вивчення війни.