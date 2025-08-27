Зеленський призначив Стефанішину послом України у США

Ольга Стефанишина. Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України у США. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, формальні процедури завершено, і сьогодні підписано відповідний указ.



Зеленський підкреслив, що перед новим послом поставлено ключові завдання: оновлення роботи дипмісії та реалізація домовленостей із Вашингтоном, досягнутих у ході переговорів із президентом США Дональдом Трампом, насамперед у оборонній сфері.



«На столі — дві сильні українські ініціативи. Це угода про постачання зброї для України та угода про сучасні дрони для США. Ми розраховуємо на швидкий прогрес у відносинах», — зазначив президент.

Зеленський також висловив подяку Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні усі роки повномасштабної війни.

«Дуже складна місія. Але Україну завжди чули у США. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже обговорили подальшу співпрацю, і я запропонував Оксані Маркаровій залишатися в команді та продовжувати працювати заради України», — наголосив він.

Ольга Стефанішина до липня 2025 року обіймала посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у команді Шмигаля.