На кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей точаться важкі бої

27 серпня 2025, 21:43

На кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей точаться важкі бої

Скріншот відео

У мережі з'явилася інформація про те, що російські війська нібито зайняли два населені пункти в Дніпропетровській області — Запорізьке та Новогеоргіївку. Про це повідомив ресурс DeepState. Проте у Генеральному штабі Збройних сил України ці дані не підтверджують.

Українські військові зазначають, що в районі вказаних сіл справді точаться важкі бої. Сили оборони утримують Запорізьке, незважаючи на постійні атаки ворога. Аналогічна ситуація спостерігається і в районі Новогеоргіївки, де українські підрозділи завдають противникові значних втрат.

За словами експертів, Росія застосовує тактику так званої «стратегії прапорів»: війська тимчасово заходять до населеного пункту, щоб заявити про «перемогу» у пропагандистських роликах. При цьому постійного контролю за територією у окупантів немає.

Воєнні аналітики наголошують, що просування ворога на Дніпропетровщині має другорядний характер. Головна мета окупантів — створити буферну зону глибиною до 20 км і використовувати захоплені території як обмінний фонд у разі можливих переговорів.

На кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей росіяни активізувалися у кількох напрямках. У хід йдуть піхотні штурми за підтримки дронів, практично без застосування важкої техніки.

Генштаб України наголошує: фактів підтвердженої окупації Запорізького та Новогеоргіївки немає, проте ситуація в регіоні залишається напруженою, а бої продовжуються.

Нагадаємо, битва за Сіверськ може дорівнюватись за масштабом із боями за Часів Яр, Авдіївку та Покровськ.

ТЕГИ

Місця
Дніпропетровська область Запорізьке Новогеоргіївка
Інше
оборона Бої
@novosti.dn.ua

