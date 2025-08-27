В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»

Скріншот відео

42-річну Ірину Зайцеву зі Станично-Луганського району окупаційна влада звинуватила у зборі відомостей про дислокацію російських військ. Вирок оголосив «верховний суд» угруповання «ЛНР». Окрім позбавлення волі, жінці призначили ще рік «обмеження волі» після виходу з колонії.

За версією окупаційного слідства, у серпні 2023 року Зайцева «передала» українським спецслужбам через месенджер інформацію про позиції російських військових. Після цього її затримали.



Окупаційна прокуратура заявила, що Зайцева нібито «змінила погляди під впливом іноземних ресурсів» та «не прийняла цілей так званої спецоперації», тому вирішила діяти на користь України.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усіка.