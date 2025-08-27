У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали

Угруповання «ДНР» заявило про погашення заборгованості перед шахтарями на окупованій території Донецької області. Проте окупанти не назвали суму боргу перед донецькими гірниками.



Місцеві ЗМІ, підконтрольні угрупованню, повідомили лише про те, що борги із зарплати перед шахтарями накопичувалися з березня по серпень 2025 року.



«Під особливим контролем глави "ДНР" та завдяки наполегливій роботі федеральних та регіональних органів влади було виділено кошти на погашення заборгованості із заробітної плати перед трудящими підприємств вугільної галузі "ДНР". 27 серпня 2025 року кошти, необхідні для погашення заборгованості із заробітної плати за березень — липень 2025 року, почали надходити на розрахункові рахунки підприємств», — заявили у групуванні.



День шахтаря в окупованому Донецьку за радянською традицією відзначатимуть, як і раніше, останньої неділі серпня. Цього року свято припадає на 31 число.



Останньої неділі серпня донеччани також святкують день міста Донецька. Цього року місту виповнюється 156 років.

Протягом минулого дня, 26 серпня, російські військові цілеспрямовано обстрілювали об'єкти енергетичної інфраструктури у Добропільській громаді Покровського району Донецької області. Під атакою РФ були всі шахти Добропільської громади.