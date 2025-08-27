Кияни готуються до ночі в метро через загрозу дронів

Мешканці Києва ввечері готуються спускатися в метро на ночівлю через загрозу нових ударів дронами-шахедами. За даними місцевих пабліків, у небі над столицею помічено безпілотника.

У Святошинському районі Києва дрон упав прямо у двір дев'ятиповерхового житлового будинку, проте, як повідомив мер Віталій Кличко, обійшлося без вибуху та пошкоджень.



Польоти безпілотників зафіксовані одразу у кількох регіонах: у Запорізькому районі та самому Запоріжжі, на Дніпропетровщині, на Сумщині.

Моніторингові канали повідомляють також про активність російської стратегічної авіації, що свідчить про підготовку масштабної атаки.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали чотири авіаудари по місту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.