У Києві впав російський дрон: подробиці

У Святошинському районі Києва вночі 27 серпня на територію двору дев'ятиповерхового житлового будинку впав російський безпілотник. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, вибуху та руйнувань не зафіксовано.



«Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.



Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що впав цілий дрон, а не його уламки.

Як повідомлялося, мешканці Києва ввечері готуються спускатися в метро на нічліг через загрозу нових ударів дронами-«шахедами».