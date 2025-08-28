Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Самарі горить нафтозавод, зупинено поїзди та обмежено мобільний інтернет

28 серпня 2025, 09:03

У Самарі атаковано стратегічний об'єкт — Куйбишевський нафтопереробний завод. Після удару безпілотників на території підприємства спалахнула пожежа.

Крім НПЗ, атаки зазнала і залізнична інфраструктура. БПЛА впав у районі станції «Кряж» на ділянці «Кряж—Лип'яги», через що було пошкоджено контактну мережу.

У РФ атаковано залізницю У РФ атаковано залізницю

За даними Куйбишевської залізниці, рух поїздів виявився паралізованим: затримано шість пасажирських і чотири приміські поїзди, а ще три приміські рейси скасовано. Максимальний час затримки становив понад дві години.

Ситуація далася взнаки і на роботі аеропорту Самари: за розпорядженням губернатора регіону були введені обмеження на прийом і виліт літаків. Окрім того, тимчасово обмежений мобільний інтернет.

Нагадаємо, дрони атакували військовий завод у Ростові-на-Дону, там виникла пожежа.

