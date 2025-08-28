Російська армія просунулася під Покровськом – DeepState

Просування росіян під Покровськом. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу села Звірове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися біля сіл Маліївка на Дніпропетровщині та Темирівка на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу росіяни атакували 41 раз, у тому числі поблизу Покровська, на Новопавлівському – 21, зокрема біля Темирівки.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» уточнили, що на Новопавлівському напрямку російська армія також зосереджувала свої атакувальні зусилля поблизу Маліївки.

Нагадаємо, що українська армія просунулася у Луганській області.