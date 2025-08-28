Через російський обстріл у Києві загинули троє дітей: наймолодшій було 3 роки — Кличко

Три дитини загинули через російський удар по Києву 28 серпня. Фото: Віталій Кличко/Телеграм

Серед десяти загиблих у Києві – троє дітей. Наймолодшій дитині було 3 роки. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Жахлива ніч для Києва. Багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. Це і нежитлові будинки, і багатоповерхівки. Навчальний заклад, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях працюють екстрені служби. У Дарницькому районі зруйновано п'ятиповерховий будинок. Рятувальники шукають людей під завалами. У центрі міста – влучання у торговий центр. Постраждали житлові будинки неподалік нього», — написав він.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу столиці України російськими військами на світанку 28 серпня зафіксовано численні ушкодження. За останніми даними КМВА, відомо про понад 48 постраждалих, 10 людей загинули, серед них діти.