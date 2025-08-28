Атака дронів на два НПЗ у Росії: на заводах масштабні пожежі

Наслідки атаки на НПЗ у Самарській області. Фото: кадр із відео

Вночі 28 серпня підрозділи Сил оборони України уразили кілька важливих об'єктів РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Так, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Зафіксована масштабна пожежа на території об'єкта.



Цей НПЗ, основними продуктами переробки якого є бензини та дизельне пальне, задіяний у забезпеченні російської армії. Річний обсяг переробки становить 6,25 мільйона тонн нафти.



Також підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Зафіксовані вибухи та пожежа на території заводу.



Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути та розчинники. Усього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки – сім мільйонів тонн нафти на рік.



«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що місцева влада підтвердила атаку на Афіпський та Куйбишевський НПЗ.