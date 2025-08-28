Готував повторну атаку на Дніпрогес: мешканець Запоріжжя отримав 15 років ув'язнення

Готував атаки на Дніпрогес. Фото: Запорізька обласна прокуратура

У Запоріжжі ухвалили вирок місцевому жителю, який працював на російські спецслужби та передавав їм дані про воєнні та стратегічні об'єкти. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання — 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Чоловік понад рік тому потрапив у поле зору російських спецслужб за активні публікації антиукраїнських коментарів у соцмережах. Представники ФСБ запропонували йому «роботу» — збирати інформацію про дислокацію підрозділів та техніки Сил оборони у Запоріжжі та передмісті. Отримані дані він передавав через месенджер, а потім ретельно стирав листування, сподіваючись замести сліди.



Одним із завдань стало документування наслідків комбінованого удару по Дніпрогесу у березні 2024 року. Агент зробив фото та відео руйнувань на Дніпровській ГЕС та інших об'єктах, після чого передав матеріали своєму куратору до ФСБ.

Влітку 2024 року контррозвідка СБУ вийшла на його слід. Під час обшуку у чоловіка вилучили телефон, де збереглися докази співпраці з ворогом: листування, фото та відео стратегічних об'єктів Запоріжжя.

Нагадаємо, СБУ викрила агентку ФСБ, яка збирала відомості про розташування будівель силових відомств.