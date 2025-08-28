Мешканцю Приморського ФСБ доставляла вибухівку дронами

Затримання агента ФСБ. Фото: Служба Безпеки України

У Запоріжжі співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який обладнав схованки із вибухівкою для майбутніх терактів. За даними слідства, російські куратори доставляли йому саморобні вибухові пристрої за допомогою дронів.



Фігурантом виявився 68-річний мешканець прифронтового селища Приморське. Його будинок знаходився всього за кілька кілометрів від лінії фронту, і російські безпілотники спокійно скидали туди пакети з вибухівкою прямо у двір.



Отримавши «посилку», агент їхав до Запоріжжя, де закладав схрони. Координати передавав куратору з ФСБ, і заразом відстежував пересування українських військових у бік південного фронту. Правоохоронці кілька тижнів фіксували його дії, а затримали саме тоді, коли він намагався обладнати чергову схованку.

Слідство встановило, що чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через знайомого з окупованого Токмака, якому СБУ ще в лютому 2024 року заочно оголосила підозру. Пізніше зрадника перевели на «постійний зв'язок» із офіцером ФСБ.



Під час обшуку у нього вилучили смартфон, через який він отримував інструкції. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

