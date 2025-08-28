У Донецькій області за добу через обстріли загинуло двоє людей, ще четверо поранено — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули в Костянтинівці, ще четверо дістали поранення у Слов'янську, Райському та Костянтинівці.

Про це станом на ранок 28 серпня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район: у Добропіллі пошкоджено адміністративну будівлю.

Краматорський район: у Слов'янську дістали поранення дві особи, пошкоджено 35 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 адміністративні будівлі, 6 об'єктів інфраструктури та 6 автомобілів. У Новоявленці Новодонецької громади зруйновано один будинок та пошкоджено ще два, в Іверському — пошкоджено склад. В Олександрівці постраждали 12 будинків, адмінбудівля, гараж та 7 одиниць транспорту. У Райському Дружківської громади поранено одну людину. У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинули двоє людей, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, 2 магазини, 4 торгові павільйони та автомобіль. У Лимані пошкоджено нежитлове приміщення.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено чотири будинки.

Усього за добу з прифронтових територій було евакуйовано 195 осіб, із них 49 – діти, зазначив начальник ОВА.