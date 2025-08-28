Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Угорщина заборонила в'їзд українському командиру Бровді через удари по нафтопроводу «Дружба»

28 серпня 2025, 14:58

Угорщина заборонила в'їзд українському командиру Бровді через удари по нафтопроводу «Дружба»

Угорщина заборонила в'їзд до країни командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді за атаки на нафтопровід «Дружба». Фото: Укрінформ Угорщина заборонила в'їзд до країни командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді за атаки на нафтопровід «Дружба». Фото: Укрінформ

Політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан підтвердив, що український військовий командир, якому Будапешт заборонив в'їзд через атаки на нафтопровід «Дружба», — це етнічний угорець, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр».

Про це 28 серпня Балаж Орбан повідомив виданню 444.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про заборону в'їзду в країну командиру українського підрозділу, який здійснив останній напад на «Дружбу», не називаючи конкретного імені.

«Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років», — зазначив він.

Він також наголосив, що Будапешт розглядає кожну атаку на енергетичну безпеку як «атаку на суверенітет, і це не може залишитися без наслідків».

Роберт Бровді народився на Закарпатті, є етнічним угорцем та обрав собі позивний «Мадяр». Він заснував підрозділ «Птаха Мадяра», який спеціалізується на застосуванні БПЛА. 3 червня 2025 року Бровді призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Сили оборони України атакували нафтопровід «Дружба» в РФ, через який Словаччина та Угорщина отримують російську нафту, щонайменше тричі — 13, 18 і 22 серпня.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «відкриті нападки» та погрози президента України Володимира Зеленського на адресу його країни «не залишаться без наслідків».

«Президент Зеленський відкрито загрожував Угорщині. Він визнав, що нафтопровід “Дружба” не працює, тому що ми не підтримуємо їхнього членства в ЄС. Це також свідчить про те, що угорці ухвалили правильне рішення», – зазначив Орбан.

Він також зазначив, що Україна «не може потрапити до ЄС шляхом шантажу, бомбардувань та погроз».

«Тінь від слів Зеленського буде довгою», — зазначив він.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Атака Заборона Угорщина нафтопровід Дружба В'їзд Мадяр
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
22:07
На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:04
Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
09:00
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
07:18
Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ
18:34
На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА
14:46
Росія дала «зелене світло» на вивіз українських ресурсів із портів окупованих Маріуполя та Бердянська
14:24
На окупованій Луганщині сотні тисяч людей залишилися без води — ОВА
13:40
Пропагандист із Волновахи: 12 років за фейки та службу окупантам
13:09
Луганські прокурори довели провину організатора мобілізації для РФ
усі новини
17:24
Армія РФ накопичує техніку та піхоту на Лисичанському НПЗ для 1-2 масованих штурмів під Сіверськом – ЗСУ
17:06
Україна має план, як повернути окуповані території — Міноборони
16:37
Неподалік палацу Путіна спалахнула лісова пожежа після атаки дрону
15:59
Голова ОВА розповів, наскільки зараз готова до опалювального сезону Донецька область
15:49
У Києві ракетним ударом пошкоджено завод Bayraktar
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
15:27
Слідом за Брюсселем Лондон викликає посла Росії після удару по Києву
15:24
Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію Китаю та Угорщини на масований удар РФ
14:58
Угорщина заборонила в'їзд українському командиру Бровді через удари по нафтопроводу «Дружба»
14:55
Російський безпілотник атакував дев'ятиповерхівку у Лимані: виникла пожежа
14:51
Євросоюз викликав російського посла після удару по дипмісії у Києві
14:28
У Донецькій області за добу через обстріли загинуло двоє людей, ще четверо поранено — ОВА
14:13
Авіація ЗСУ накрила опорний пункт російських штурмовиків у Торському
13:35
Мешканцю Приморського ФСБ доставляла вибухівку дронами
13:35
У Києві через російську атаку загинули 15 осіб, у тому числі 4 дитини: 29 серпня в столиці оголосили днем жалоби
12:55
Готував повторну атаку на Дніпрогес: мешканець Запоріжжя отримав 15 років ув'язнення
12:35
Атака дронів на два НПЗ у Росії: на заводах масштабні пожежі
12:19
Росіяни атакували ракетами та дронами Костянтинівку: багато руйнувань — МВА
11:55
Британська Рада закрила офіс у Києві після нічної атаки
11:51
ГУР уразило російський ракетний корабель в Азовському морі: носій «Калібрів» пошкоджений
усі новини
ВІДЕО
Скріншот із відео. Джерело: t.me/ombr_63 Авіація ЗСУ накрила опорний пункт російських штурмовиків у Торському
28 серпня, 14:13
Затримання агента ФСБ. Фото: Служба Безпеки України Мешканцю Приморського ФСБ доставляла вибухівку дронами
28 серпня, 13:35
Наслідки атаки на НПЗ у Самарській області. Фото: кадр із відео Атака дронів на два НПЗ у Росії: на заводах масштабні пожежі
28 серпня, 12:35
Російський ракетний корабель в Азовському морі. Фото: кадр із відео ГУР уразило російський ракетний корабель в Азовському морі: носій «Калібрів» пошкоджений
28 серпня, 11:51
Три дитини загинули через російський удар по Києву 28 серпня. Фото: Віталій Кличко/Телеграм Через російський обстріл у Києві загинули троє дітей: наймолодшій було 3 роки — Кличко
28 серпня, 11:21
Афіпський НПЗ. Джерело: t.me/kiber_boroshno Дрони вивели з ладу виробництво на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї
28 серпня, 11:10

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір