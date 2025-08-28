Угорщина заборонила в'їзд українському командиру Бровді через удари по нафтопроводу «Дружба»

Угорщина заборонила в'їзд до країни командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді за атаки на нафтопровід «Дружба». Фото: Укрінформ

Політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан підтвердив, що український військовий командир, якому Будапешт заборонив в'їзд через атаки на нафтопровід «Дружба», — це етнічний угорець, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр».

Про це 28 серпня Балаж Орбан повідомив виданню 444.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про заборону в'їзду в країну командиру українського підрозділу, який здійснив останній напад на «Дружбу», не називаючи конкретного імені.

«Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років», — зазначив він.

Він також наголосив, що Будапешт розглядає кожну атаку на енергетичну безпеку як «атаку на суверенітет, і це не може залишитися без наслідків».

Роберт Бровді народився на Закарпатті, є етнічним угорцем та обрав собі позивний «Мадяр». Він заснував підрозділ «Птаха Мадяра», який спеціалізується на застосуванні БПЛА. 3 червня 2025 року Бровді призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Сили оборони України атакували нафтопровід «Дружба» в РФ, через який Словаччина та Угорщина отримують російську нафту, щонайменше тричі — 13, 18 і 22 серпня.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «відкриті нападки» та погрози президента України Володимира Зеленського на адресу його країни «не залишаться без наслідків».

«Президент Зеленський відкрито загрожував Угорщині. Він визнав, що нафтопровід “Дружба” не працює, тому що ми не підтримуємо їхнього членства в ЄС. Це також свідчить про те, що угорці ухвалили правильне рішення», – зазначив Орбан.

Він також зазначив, що Україна «не може потрапити до ЄС шляхом шантажу, бомбардувань та погроз».

«Тінь від слів Зеленського буде довгою», — зазначив він.