Голова ОВА розповів, наскільки зараз готова до опалювального сезону Донецька область

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА

28 серпня підготовку до опалювального сезону на Донеччині обговорили на засіданні профільного штабу під головуванням віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, вони обговорили стан готовності регіону та забезпечення паливно-мастильними матеріалами генераторів електричної енергії як альтернативних джерел живлення для об'єктів критичної інфраструктури.



«Йдеться насамперед про об'єкти теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також про установи соціальної сфери, які мають працювати стабільно навіть в умовах можливих викликів. На Донеччині сьогодні рівень готовності об'єктів становить 64%», – розповів Філашкін.

Нагадаємо, що у місті Краматорськ на Донеччині відновлять вуличне освітлення ввечері.