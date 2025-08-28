Неподалік палацу Путіна спалахнула лісова пожежа після атаки дрону

Скріншот відео «Палац для Путіна»

У ніч проти четверга, 28 серпня, дрон впав у районі села Криниця під Геленджиком, викликавши велику лісову пожежу. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на оперштаб Краснодарського краю.



За даними краснодарської влади, внаслідок падіння уламків виникло відразу три осередки займання. Спочатку площа пожежі становила близько 3 тисячі квадратних метрів, але швидко зросла до 7 тисяч, а потім і до 32 тисяч квадратних метрів (3,2 га).



Село Криниця розташоване за 10 кілометрів по прямій від палацу Володимира Путіна на мисі Ідокопас.

Нагадаємо, дрони вивели з ладу виробництво на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї.