Україна має план, як повернути окуповані території — Міноборони

Україна має бачення на 10-15 років уперед, як повернути окуповані території. Фото: Media Center Ukraine

Україна працює з іноземними партнерами над стратегією повернення тимчасово окупованих територій. Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Четвертого міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи.



«Крім українців для України ніхто жодних проблемних питань не вирішить. Нас можуть підтримувати у вирішенні наших проблем, але ніхто не піде на фронт воювати ніхто, окрім українців», — сказав генерал-лейтенант.



За його словами, Україні необхідно набувати та утримувати перевагу у Чорному морі.



«А зараз навіть окремі вилазки для знищення плавзасобів важко здійснювати, бо росіяни вжили заходів. Крим перетворився на колосально потужну військову базу Росії. У нас є напрямки та бачення, як повернути окуповані території України. Ми маємо бачення на 10-15 років уперед, як рухатися і куди розвиватися», — сказав Гаврилюк.



Раніше ми писали, що в інтерв'ю американському телеканалу Fox News спецпредставник президента США Стів Уіткофф заявив, що Росія у питанні припинення війни проти України винесла на обговорення свою «мирну пропозицію» по Донецькій області.

