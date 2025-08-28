Армія РФ накопичує сили на Лисичанському НПЗ для масованих штурмів під Сіверськом – ЗСУ

Ситуація під Сіверськом. Фото: карта DeepState

Російські війська зосереджують основні зусилля у Серебряному лісництві. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, кількість насаджень там – дерев і так далі – не дає можливості активно використовувати будь-яку літальну складову.



«Це FPV-дрони, дрони на оптоволокні й так далі. Якщо скиди, то з дуже великої висоти й неточно. Кількість штурмових дій там максимізована за рахунок того, що в малих штурмових групах вже не як раніше по 3-4 людини, а по 1-2. І вони постійно йдуть та намагаються проводити штурмові дії. На цьому напрямку є і рух. І росіяни хочуть поєднати з наступальними діями у нашій операційній зоні у напрямку села Серебрянка. Сьогодні вночі знову був штурм з використанням техніки, знову з використанням ББМ. Противник знову знищений», – розповів Запорожець.



Речник 11-го корпусу зазначив, що Сили оборони України очікують ще мінімум 1-2 штурми з використанням великої кількості техніки, мототехніки та піхоти, які накопичуються на Лисичанському НПЗ.



«Ще штурмуватимуть, поки тепло. Тому що тоді техніка точно не поїде, а подолання території по відкритій місцевості – це для них загроза. А якщо у них виходитиме з напрямку Серебрянського лісництва, то можуть з флангу це завдання якимось чином реалізувати й намагатися закріпитися на околицях міста Сіверськ вже з північного боку», – сказав він.



Запорожець додав, що на Сіверському напрямку окупанти почали активніше використовувати техніку для підвезення особового складу.



«Збільшилося використання артилерії та БПЛА «Молнія». Якщо раніше росіяни більше використовували ці дрони на Краматорському напрямку, то зараз уже і на Сіверському кількість цієї складової збільшилася», – резюмував речник корпусу.

Нагадаємо, що одним з основних завдань російських військ до кінця літа було закріпитися на околицях Сіверська.