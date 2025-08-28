Нічний удар армії РФ по Києву: зросла кількість жертв

Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС

Внаслідок нічного російського обстрілу 28 серпня зросла кількість жертв. Станом на 17.53 відомо про 19 загиблих. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



«19 загиблих. На місці атаки у Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи», — зазначив він.



Крім того, загинули 4 дитини, також 52 особи постраждали.



За інформацією служб, під завалами може бути ще до 10 осіб.





Як зазначається, шість фахівців ДСНС надали допомогу 119 постраждалим мешканцям та 4 надзвичайникам. Психологічну підтримку також забезпечували команди Нацполіції та Українського Червоного Хреста.



Нагадаємо, внаслідок обстрілу столиці України російськими військами на світанку 28 серпня зафіксовано численні ушкодження. Удари припали на більш ніж 20 локацій у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

