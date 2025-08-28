Ці жахливі напади загрожують миру: спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Києва

Келлог відреагував на масований удар РФ по Києву. Фото: ДСНС

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відреагував на масований російський обстріл по Києву в ніч проти 28 серпня. Про це він написав у соцмережі.



За його словами, ці жахливі напади загрожують миру, якого прагне президент США Дональд Трамп.





«Росія здійснила другий за масштабами повітряний напад за час війни, застосувавши 600 дронів і 31 ракету. Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва — цивільні потяги, офіси місій ЄС та Великобританії та безневинні цивільні особи», — зазначив він.



Нагадаємо, внаслідок обстрілу столиці України російськими військами на світанку 28 серпня зафіксовано численні ушкодження. Удари припали на більш ніж 20 локацій у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Станом на 17.53 відомо про 19 загиблих.

