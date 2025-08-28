РФ атакували Костянтинівку за допомогою дронів, авіабомби та РСЗВ «Смерч»: є постраждалі, під завалами може бути людина

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія 28 серпня кілька разів вдарила по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атак троє людей постраждали. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, перший обстріл було здійснено ракетою РСЗВ «Смерч». Внаслідок атаки постраждалих немає, проте пошкоджено два фасади приватних будинків, три гаражні приміщення та дві господарські будівлі.



Горбунов уточнив, що другого удару росіяни завдали авіаційною бомбою ФАБ-250. Під удар потрапила багатоповерхівка. Одна цивільналюдина отримала поранення легкого ступеня. Також надходить інформація про можливу наявність ще однієї людини під завалами. Пошкоджено два фасади багатоквартирних будинків та чотири приватні будинки.





Крім того, надійшла інформація, що ще дві цивільні особи отримали поранення у власних будинках внаслідок обстрілів FPV-дронами.



Раніше ми писали, що вранці 28 серпня російські війська дроном вдарили по місту Лиман.

