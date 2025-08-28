Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, але РФ висуває нові умови та продовжує агресію

Україна готова до зустрічі із Путіним. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За словами глави держави, Україна готова до зустрічі із Росією на рівні лідерів. Про це він повідомив в телеграм.



«Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Лише у такому форматі можна обговорити усі найважливіші питання. Але Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію», — написав він.



Президент заявив, що припинення вогню має стати першим кроком до реального світу.



Крім того, Зеленський подякував генсеку ООН за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.



