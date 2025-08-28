Зустрічі між Зеленським та Путіним не буде — Мерц

Зустрічі Путіна та Зеленського не буде. Фото: фотоколаж

Попри те, що глава Кремля Володимир Путін під час зустрічі з президентом Америки Дональдом Трампом пообіцяв, що готовий до переговорів з українським очільником Володимиром Зеленським, цієї розмови не буде. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час брифінгу із президентом Франції Еммануелем Макроном у Форт-Брегансоні.



«Зустрічі між президентом Зеленським і президентом Путіним, очевидно, не буде, всупереч домовленості, яка була досягнута між президентом Трампом і президентом Путіним минулого тижня», — зазначив німецький політик.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За словами глави держави, Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів.

