Росія вночі авіабомбами та «шахедами» атакувала Слов'янськ: під удар потрапила промзона

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

28 серпня близько 23:30 російська авіація скинула три авіабомби на місто Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Дві авіабомби вдарили по промисловій зоні у мікрорайоні Лісний, одна – по околицях мікрорайону Черевківка.



29 серпня близько 01:00 місто атакували дрони-камікадзе «Шахед». Усі влучання – за межами житлової забудови мікрорайону Словкурорт.



Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 28 серпня армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі міста Краматорськ на Донеччині.