Росія вже не наполягає на контролі всієї Донецької області — МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

Росія хоче утримання лінії фронту в Запорізькій області, а також закріплення близько 25-30% територій Донецької області. Про це 28 серпня заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у програмі TGRT News «Gündem Özel», передає tgrthaber.com.

Він зазначив, що за останні кілька місяців у питаннях врегулювання російсько-української війни відбулися певні важливі зрушення. Політик також нагадав про третій раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який відбувся у турецькому Стамбулі.

«Ми сподіваємось на мир. Туреччина є ключовим гравцем. Під час стамбульських раундів переговорів відбулися зміни, і пізніше ми побачили, як ці питання випливли на поверхню на Алясці», — цитує його слова tgrthaber.com.

При цьому він додав, що раніше РФ хотіла «цілком з'ясувати питання адміністративних кордонів чотирьох областей» в Україні.

«Ми бачимо, що на Алясці було узгоджено певні принципи. Існує домовленість між росіянами та американцями (про можливість тристороннього саміту між Путіним, Зеленським та Трампом)», — зазначив Фідан.

Також він додав, що Кремль більше нібито не наполягає на контролі цих регіонів. Натомість Росія хоче утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за собою 25-30% територій Донецької області.

За словами Фідана, така зміна позицій Кремля створює певні умови для майбутнього мирного врегулювання російсько-української війни. Однак при цьому перед обома країнами постають нелегкі виклики, особливо перед Україною.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американському телеканалу NBC News заявив про те, що позиції Володимира Путіна та Володимира Зеленського зараз надто далекі для того, щоб зустріч відбулася.

«Президент Путін чітко заявив, що готовий зустрітися, якщо ця зустріч справді матиме порядок денний, президентський порядок денний», — сказав Лавров.

«А цей порядок денний взагалі не готовий. Президент Трамп після Анкоріджа запропонував кілька пунктів, які ми поділяємо, і за деякими з них ми погодилися виявити гнучкість», — уточнив Лавров.